Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кваліфікаційне оцінювання суддів буде відновлено у жовтні, серед перших у черзі – судді столичних судів

Втім, у ВККС ще чекають погодження графіку оцінювання Громадською радою доброчесності.

Відкрита кримінальна справа за фактом корупційних дій керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка

Відкрито кримінальну справу щодо наявності в діях керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка зловживання службовим становищем, - покарання за статтею – до 3 років позбавлення волі.

Надбавки у 300% в оплаті праці чиновників скасують, - Олена Шуляк

Оклад головного спеціаліста на держслужбі буде однаковим у всіх регіонах.

Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни

З’явився текст законопроекту про прирівняння корупції до державної зради – пропонується карати чиновників та суддів довічним позбавленням волі за корупцію.

Діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках визнана незадовільною – Рада суддів України

Керівництво ДСА запропоновано перевірити на наявність дисциплінарних проступків.

  1. В Україні

Обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але є певні нюанси, — Данілов

10:40, 1 вересня 2023
В Україні змінять систему визначення придатності до військової служби.
Обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але є певні нюанси, — Данілов
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні хочуть врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Відповідне рішення ухвалить РНБО 1 вересня.

«Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися», - розповів Данілов.

Річ у тім, як зазначив секретар РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.

«Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми», - підкреслив Данілов.

Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і «не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів».

«Це законодавчі зміни», - констатував секретар РНБО.

Раніше Зеленський заявив, що будуть перевірені рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон.

Також в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду