Обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але є певні нюанси, — Данілов

В Україні змінять систему визначення придатності до військової служби.

Колаж: sud.ua

В Україні хочуть врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Відповідне рішення ухвалить РНБО 1 вересня.

«Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися», - розповів Данілов.

Річ у тім, як зазначив секретар РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.

«Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми», - підкреслив Данілов.

Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і «не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів».

«Це законодавчі зміни», - констатував секретар РНБО.

Раніше Зеленський заявив, що будуть перевірені рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон.

Також в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

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