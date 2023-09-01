Ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, но есть определенные нюансы, — Данилов

В Украине изменят систему определения пригодности к военной службе.

Коллаж: sud.ua

В Украине хотят урегулировать вопросы мобилизации ограниченно пригодных к службе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Соответствующее решение примет СНБО 1 сентября.

«Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригодный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться», – рассказал Данилов.

Дело в том, как отметил секретарь СНБО, когда такие люди попадают в те или иные части с условной пригодностью, есть процессы у командиров.

«Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы», - подчеркнул Данилов.

Как добавил он, сегодня этот вопрос решением СНБО будет решен и «не будет никаких двойных толкований этих документов».

«Это законодательные изменения», - констатировал секретарь СНБО.

Ранее Зеленский заявил, что будут проверены решения ВВК о непригодности мужчин к службе, в том числе выехавших за границу.

Также в Украине изменятся правила определения пригодности к военной службе.

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