Зеленський провів засідання РНБО: в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби

В Україні змінять правила роботи військово-лікарських комісій.

Джерело фото: Telegram / Володимир Зеленський

В Україні переглянуть систему оцінки придатності до військової служби, з метою забезпечення більшої кількості можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, – повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони.

Під час засідання РНБО було ухвалено низку рішень, серед яких – необхідність переглядання системи визначення придатності до військової служби.

Прийнято рішення:

провести аудит обґрунтованості прийнятих ВЛК рішень щодо інвалідності та непридатності до військової служби;

активно розширити можливості здійснення ВЛК в межах цивільних медичних установ;

завершити процес повної цифровізації всіх аспектів роботи ВЛК;

переглянути систему оцінки придатності до служби з метою надання командирам більш широкого спектру можливостей для залучення військовослужбовців до виконання завдань та унеможливлення недоречних маніпуляцій з поняттям «обмеженої придатності»;

Виконавчому Кабінету доручено забезпечити належну ефективність роботи ВЛК, забезпечити доступність для всіх учасників роботи та залучити кваліфікованих спеціалістів.

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