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  1. В Україні

Зеленський провів засідання РНБО: в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби

19:18, 30 серпня 2023
В Україні змінять правила роботи військово-лікарських комісій.
Зеленський провів засідання РНБО: в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби
Джерело фото: Telegram / Володимир Зеленський
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В Україні переглянуть систему оцінки придатності до військової служби, з метою забезпечення більшої кількості можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, – повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони.

Під час засідання РНБО було ухвалено низку рішень, серед яких – необхідність переглядання системи визначення придатності до військової служби.

Прийнято рішення:

  • провести аудит обґрунтованості прийнятих ВЛК рішень щодо інвалідності та непридатності до військової служби;
  • активно розширити можливості здійснення ВЛК в межах цивільних медичних установ;
  • завершити процес повної цифровізації всіх аспектів роботи ВЛК;
  • переглянути систему оцінки придатності до служби з метою надання командирам більш широкого спектру можливостей для залучення військовослужбовців до виконання завдань та унеможливлення недоречних маніпуляцій з поняттям «обмеженої придатності»;
  • Виконавчому Кабінету доручено забезпечити належну ефективність роботи ВЛК, забезпечити доступність для всіх учасників роботи та залучити кваліфікованих спеціалістів.

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