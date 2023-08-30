Зеленський провів засідання РНБО: в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби

В Україні переглянуть систему оцінки придатності до військової служби, з метою забезпечення більшої кількості можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, – повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони.
Під час засідання РНБО було ухвалено низку рішень, серед яких – необхідність переглядання системи визначення придатності до військової служби.
Прийнято рішення:
- провести аудит обґрунтованості прийнятих ВЛК рішень щодо інвалідності та непридатності до військової служби;
- активно розширити можливості здійснення ВЛК в межах цивільних медичних установ;
- завершити процес повної цифровізації всіх аспектів роботи ВЛК;
- переглянути систему оцінки придатності до служби з метою надання командирам більш широкого спектру можливостей для залучення військовослужбовців до виконання завдань та унеможливлення недоречних маніпуляцій з поняттям «обмеженої придатності»;
- Виконавчому Кабінету доручено забезпечити належну ефективність роботи ВЛК, забезпечити доступність для всіх учасників роботи та залучити кваліфікованих спеціалістів.
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