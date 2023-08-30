Зеленский провел заседание СНБО: в Украине изменятся правила определения годности к военной службе

В Украине изменят правила работы военно-врачебных комиссий.

Источник фото: Telegram / Владимир Зеленский

В Украине пересмотрят систему оценки пригодности к военной службе, с целью обеспечения большего количества возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Во время заседания СНБО был принят ряд решений, среди которых - необходимость пересмотра системы определения пригодности к военной службе.

Принято решение:

провести аудит обоснованности принятых ВВК решений об инвалидности и непригодности к военной службе;

активно расширить возможности осуществления ВВК в пределах гражданских медицинских учреждений;

завершить процесс полной цифровизации всех аспектов работы ВВК;

пересмотреть систему оценки пригодности к службе с целью предоставления командирам более широкого спектра возможностей для привлечения военнослужащих к выполнению задач и предотвращения неуместных манипуляций с понятием «ограниченной пригодности»;

Исполнительному Кабинету поручено обеспечить надлежащую эффективность работы ВВК, обеспечить доступность для всех участников работы и привлечь квалифицированных специалистов.

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