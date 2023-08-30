Суд национализировал ООО «Мотордеталь – Конотоп», которое ранее принадлежало российскому сенатору Сергею Калашникову

ВАКС взыскал 100% капитала ООО «Мотордеталь – Конотоп» по изготовлению комплектующего для флота в пользу государства.

Суд национализировал на Сумщине активы российского сенатора Сергея Калашникова, который вывозил из Украины комплектующие для флота рф, – сообщает СБУ.

Решением ВАКС по иску Минюста в доход государства взыскано 100% уставного капитала ООО «Мотордеталь – Конотоп» на территории Сумской области, который принадлежал подсанкционному сенатору Совета федерации рф Сергею Калашникову.

Предприятие является одним из ведущих заводов в Европе, специализирующееся на изготовлении гильз цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, Сергей Калашников поставлял произведенную на конотопском заводе продукцию в Россию для нужд военно-промышленного комплекса страны. Эти уникальные комплектующие были необходимы врагу для производства собственных военных кораблей.

Кроме того, Сергей Калашников, как сенатор совета федерации рф от Костромской области, активно поддерживал различные шаги, направленные на признание так называемых «л/днр». В дальнейшем, во время вторжения рф на территорию Украины, он оказал свою поддержку в аннексии временно оккупированных регионов Украины российской федерацией.

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