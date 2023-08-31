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  1. Общество

ПЦУ переходит на новый церковный календарь с 1 сентября: даты и праздники

07:00, 31 августа 2023
Православная церковь Украины переходит на современный церковный календарь.
ПЦУ переходит на новый церковный календарь с 1 сентября: даты и праздники
Фото: depositphotos.com
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С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый юлианский календарь.

Как ранее сообщалось, соответствующее решение священники приняли во время состоявшегося в Софии Киевской Поместного Собора Православной Церкви Украины.

Согласно новому календарю, с 2024 года Рождество переносится с 7 января на 25 декабря; Покров Пресвятой Богородицы – на 1 октября вместо 14 числа; День Святого Николая Чудотворца – на 6 декабря вместо 19 декабря.

Крещение будет отмечаться 6 января, Благовещение – 25 марта, Андрея Первозванного – 30 ноября, День Святой Анны – 9 декабря, Собою Пресвятой Богородицы – 26 декабря.

Новый церковный календарь

Обрезание Господне - 1 января (вместо 14 января).

Богоявление, Крещение - 6 января (вместо 19 января).

Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля).

Благовещенние Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля).

Великий пост - с 7 марта по 23 апреля (дата не меняется).

День святого Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая).

Вербное воскресенье - 9 апреля (дата не меняется).

Пасха - 16 апреля (дата не меняется).

Вознесение Господне  - 25 мая (дата не меняется).

Троица  - 4 июня (дата не меняется).

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) - 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла  - 12 июля (вместо 29 июня).

Пророка Илии - 20 июля (вместо 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа).

Преображение Господне - 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы  - 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы  - 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господнего - 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы  - 1 октября (вместо 14 октября).

Архистратига Михаила - 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение во храм Пресвятой Богородицы  - 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного - 21 ноября (вместо 4 декабря).

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество Христово  - 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы  - 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день святой Маланки - 31 декабря (вместо 13 января).

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