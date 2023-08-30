Суд націоналізував ТОВ «Мотордеталь — Конотоп», яке раніше належало російському сенатору Сергію Калашникову

ВАКС стягнув 100% капіталу ТОВ «Мотордеталь — Конотоп» з виготовлення комплектуючого для флоту на користь держави.

Суд націоналізував на Сумщині активи російського сенатора Сергія Калашникова, який вивозив з України комплектуючі для флоту рф, – повідомляє СБУ.

Рішенням ВАКС у позові Мінʼюсту у дохід держави стягнуто 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь — Конотоп» на території Сумської області, який належав підсанкційному сенатору ради федерації рф Сергію Калашникову.

Підприємство є одним із провідних заводів у Європі, спеціалізоване на виготовленні гільз циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення рф на територію України, Сергій Калашников постачав вироблену на конотопському заводі продукцію до росії для потреб військово-промислового комплексу країни. Ці унікальні комплектуючі були необхідні ворогу для виробництва власних військових кораблів.

Крім того, Сергій Калашников, як сенатор ради федерації рф від Костромської області, активно підтримував різні кроки, спрямовані на визнання так званих «л/днр». Надалі, під час вторгнення рф на територію України, він надав свою підтримку в анексії тимчасово окупованих регіонів України російською федерацією.

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