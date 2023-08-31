Перевірять рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон, — Зеленський

Зеленський заявив, що окремо перевірять рішення про непридатність тих, хто виїхав за кордон.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші результати перевірки роботи військово-лікарських комісій засвідчили, що необхідно переглянути значну кількість рішень щодо інвалідності та непридатності до військової служби. Про це Глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

«Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано», - сказав Зеленський.

За його словами, що вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази зловживань, а розміри виявлених хабарів коливаються від 3 до 15 тисяч доларів.

«Будуть відповідати», - запевнив Президент.

Зеленський також повідомив, що окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб.

Крім того, планується вирішити проблему, з якою звертаються майже всі командири на місцях – поняття так званої обмеженої придатності.

«Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати», - зазначив Глава держави.

Зеленський наголосив на важливості цифровізації роботи ВЛК, аби позбутися черг та блукань коридорами заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець.

«Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК», - наголосив Президент.

Він відзначив, що деякі регіони, наприклад Волинь, на 100% забезпечили це, однак найгірша ситуація в Києві, де майже нічого не зроблено, аби люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини.

«Військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання», - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів засідання РНБО: в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

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