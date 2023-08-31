Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів зможуть подати документи до 12 вересня – РСУ

Рада суддів України планує обрати члена Дорадчої групи експертів для обрання суддів КСУ.

  1. В Україні

Перевірять рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон, — Зеленський

08:27, 31 серпня 2023
Зеленський заявив, що окремо перевірять рішення про непридатність тих, хто виїхав за кордон.
Перевірять рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон, — Зеленський
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші результати перевірки роботи військово-лікарських комісій засвідчили, що необхідно переглянути значну кількість рішень щодо інвалідності та непридатності до військової служби. Про це Глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

 «Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано», - сказав Зеленський.

За його словами, що вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази зловживань, а розміри виявлених хабарів коливаються від 3 до 15 тисяч доларів.

«Будуть відповідати», - запевнив Президент.

Зеленський також повідомив, що окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб.

Крім того, планується вирішити проблему, з якою звертаються майже всі командири на місцях – поняття так званої обмеженої придатності.

«Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати», - зазначив Глава держави.

Зеленський наголосив на важливості цифровізації роботи ВЛК, аби позбутися черг та блукань коридорами заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець.

«Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК», - наголосив Президент.

Він відзначив, що деякі регіони, наприклад Волинь, на 100% забезпечили це, однак найгірша ситуація в Києві, де майже нічого не зроблено, аби люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини.

 «Військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання», - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів засідання РНБО: в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду