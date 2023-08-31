Проверят решение ВВК относительно непригодности мужчин к службе, в том числе выехавших за границу, — Зеленский

Зеленский заявил, что отдельно проверят решение о непригодности выехавших за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые результаты проверки работы военно-врачебных комиссий показали, что необходимо пересмотреть большое количество решений по инвалидности и непригодности к военной службе. Об этом Глава государства заявил в вечернем видеообращении.

«Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Вскоре правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов. Следует проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля. Сегодня на СНБО была представлена соответствующая статистика. Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз выросло количество снятия с военного учета из-за решения ВВК. Совершенно ясно, что это за решение. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано», - отметил Зеленский.

По его словам, уже четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК, зафиксированы конкретные доказательства злоупотреблений, а размеры выявленных взяток колеблются от 3 до 15 тысяч долларов.

«Будут отвечать», - заверил Президент.

Зеленский также сообщил, что отдельно будет проанализирован и перечень уехавших за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. В первую очередь, благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках. Речь идет, по меньшей мере, о тысячах человек.

Кроме того, планируется решить проблему, с которой обращаются почти все командиры на местах – понятие так называемой ограниченной пригодности.

«Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать», - отметил Глава государства.

Зеленский отметил важность цифровизации работы ВВК, чтобы избавиться от очередей и блужданий по коридорам ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку.

«Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении. Чиновники завершат эту работу по цифровизации. И нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК», – подчеркнул Президент.

Он отметил, что некоторые регионы, например, Волынь, на 100% обеспечили это, однако самая плохая ситуация в Киеве, где почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины.

«Военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос», - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел заседание СНБО: в Украине изменятся правила определения годности к военной службе.

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