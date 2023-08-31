Атака на аеродром в Пскові: оприлюднили супутникові знімки наслідків

У результаті атаки пошкоджено щонайменше два літаки типу Іл-76.

Як раніше повідомлялося, в рф безпілотники пошкодили Іл-76 у Пскові.

Згодом у мережі оприлюднили супутникові знімки атаки українських безпілотників на аеродром під російським Псковом. Фото опублікувало видання «Радіо Свобода».

На знімках видно, як пошкоджено щонайменше два літаки типу Іл-76. Видання зазначає, що дронами, скоріш за все, намагались влучити в паливні баки літаків, однак влучили в поверхню біля крил - це має вивести борти з ладу на 2-3 місяці через капітальний ремонт.

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