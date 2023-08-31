Подати заяву на страхові виплати можна тепер онлайн: алгоритм дій

ПФУ зробив доступними онлайн послуги на подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат.

Джерело фото: poglyad.tv

Пенсійний фонд України впровадив новий сервіс для зручного подання заяв щодо призначення, перерахунку та продовження страхових виплат, пов'язаних з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Тепер особи, які постраждали або члени їх сімей, мають можливість подавати заяви онлайн за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизуючись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Сервіс дозволяє подавати онлайн такі види заяв:

Заяву щодо призначення, перерахунку та продовження страхових виплат, пов'язаних з нещасними випадками на виробництві (професійними захворюваннями).

Заяву щодо призначення, перерахунку та продовження страхових виплат у зв'язку зі смертю годувальника.

Заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов'язані з цим ритуальні послуги.

Заяву про здійснення страхових виплат, включаючи поновлення або добровільне припинення виплат, виплату недоотриманих страхових сум та інше.

Заяву щодо компенсації витрат, зокрема компенсації проїзду та витрат на житло.

Алгоритм дій наступний:

Заходите в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираєте опцію «Заява на страхову виплату». Надаєте згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку «Продовжити». У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку обираєте саме той тип заяви, який потрібно. У заяві заповнюєте всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносите загальні та адресні дані заявника, зазначаєте інформацію про страховий випадок, вказуєте дані для призначення страхової виплати, додаєте скан-копії необхідних документів (наведено у розділі V Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженому постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 11). Надаєте згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаєте кнопку «Сформувати заяву». Перевіряєте дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.

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