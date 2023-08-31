Stories в Instagram поповняться новою функцію: подробиці

Instagram хоче полегшити авторам можливість виокремлювати цікаві коментарі.

Джерело фото: Vector

Розробники Instagram експериментують нову функцію, що дозволить користувачам застосунку ділитися коментарями підписників у своїх Stories, наприклад, коментарями до своїх постів або роликів, – повідомляє TechCrunch.

«Ми тестуємо можливість для публічних акаунтів ділитися коментарями з будь-якого публічного посту в стрічці або роликів до своїх історій. Ідея полягає в тому, щоб допомогти авторам виділити важливі або цікаві коментарі від інших авторів або шанувальників», – сказав глава Instagram Адам Моссері.

Автори, які беруть участь у цьому тесті, можуть провести пальцем по коментарю, який вони хочуть виділити, і натиснути на іконку «Додати до історії». Коментар з'явиться разом з оригінальним дописом у стрічці Stories.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.