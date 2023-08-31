Stories в Instagram пополнятся новой функцией: подробности

Instagram хочет облегчить авторам возможность выделять интересные комментарии.

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Разработчики Instagram экспериментируют новую функцию, которая позволит пользователям приложения делиться комментариями подписчиков в своих Stories, например, комментариями к своим постам или роликам, – сообщает TechCrunch.

«Мы тестируем возможность для публичных аккаунтов делиться комментариями из любого публичного поста в ленте или роликов к своим историям. Идея состоит в том, чтобы помочь авторам выделить важные или интересные комментарии от других авторов или поклонников», – сказал глава Instagram Адам Моссери.

Авторы, участвующие в этом тесте, могут провести пальцем по комментарию, который они хотят выделить, и нажать на иконку «Добавить к истории». Комментарий появится вместе с оригинальным постом в ленте Stories.

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