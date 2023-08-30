Будут ли массированные обстрелы в Украине в холодный период – рассказал представитель Воздушных сил ВСУ

Юрий Игнат рассказал о возможности обстрелов рф осенью и зимой.

Источник фото: ArmyInform

Вероятно, россия планирует активизировать обстрелы территории Украины в течение осенние и зимы. Для атак оккупанты будут больше использовать дешевые «Шахеды», – сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «Суспільному».

«Я думаю, они будут пытаться попасть везде. Вопрос в том, хватит ли им средств», – сказал Игнат.

По его словам, россияне могут использовать дроны-камикадзе в своих обстрелах, поскольку это они производятся быстро и экономично. В то же время, он отмечает, что россия уже начала производство таких дронов на своей территории.

При этом спикер не взялся оценивать интенсивность возможных обстрелов Украины в холодный период. Он отметил, что на это влияют многие факторы, в том числе и ситуация внутри рф.

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