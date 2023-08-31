В Польше в ДТП погиб на месте 16-летний украинец, еще двое – умерли в больнице

В Польше трое украинцев погибли в результате столкновения легковушки с фургоном.

Источник фото: KPP Rawa Mazowiecka

В Польше трое граждан Украины, в том числе 16-летний юноша, погибли в аварии. Еще двух украинцев госпитализировали, – сообщает Radiozet.

Авария произошла в среду около 10:30 на воеводской дороге № 725 в селе Воля-Чойната вблизи Равы Мазовецкой (Лодзинское воеводство).

Автомобиль BMW с украинцами столкнулся с фургоном Fiat Ducato, которые двигались в противоположных направлениях.

16-летний пассажир BMW погиб на месте. 42-летний водитель и 19-летний пассажир скончались в больнице, несмотря на немедленную медицинскую помощь. Двое других пассажиров – 38 и 15 лет – были доставлены в больницы. В Fiat ducato находились два человека, которые не получили травм, не требующих госпитализации. Водитель микроавтобуса был трезв.

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