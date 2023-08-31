Украина договорилась о «транспортном безвизе» с Норвегией

Украинские грузовые перевозки с Норвегией станут возможны без разрешений с 1 сентября.

Источник фото: 5 канал

Украина и Норвегия договорились о «транспортном безвизе», который начнет действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок, – сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры по результатам Смешанной комиссии подписало протокол с Министерством транспорта Королевства Норвегии о «транспортном безвизе» – возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений. Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

«Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует «транспортный безвиз» – сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года», – подчеркнул заместитель министра Сергей Деркач.

Для использования возможностей «безвиза» перевозчикам потребуется сертификат, удостоверяющий экологический класс грузового автомобиля. В то же время, разрешение на перевозку остается доступным и для транспортных средств с более низким уровнем экологичности. Во время заседания Украинско-Норвежской Смешанной комиссии была достигнута договоренность о предоставлении разрешений на следующий год.

Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 разрешений для международных перевозок в/из третьих стран.

Для использования возможностей «безвиза» перевозчикам потребуется сертификат, удостоверяющий экологический класс грузового автомобиля. В то же время, разрешение на перевозку остается доступным и для транспортных средств с более низким уровнем экологичности. Во время заседания Украинско-Норвежской Смешанной комиссии была достигнута договоренность о предоставлении разрешений на следующий год.

Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 разрешений для международных перевозок в/из третьих стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.