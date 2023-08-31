Україна домовилась про «транспортний безвіз» із Норвегією

Українські вантажні перевезення з Норвегією стануть можливі без дозволів з 1 вересня.

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Україна і Норвегія домовилися про «транспортний безвіз», який почне діяти з 1 вересня і стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами Змішаної комісії підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про «транспортний безвіз» – можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Він розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.

«Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє «транспортний безвіз» – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року», – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Для використання можливостей «безвізу» перевізникам буде потрібний сертифікат, що засвідчує екологічний клас вантажного автомобіля. У той самий час, дозвіл на перевезення залишається доступним і для транспортних засобів з нижчим рівнем екологічності. Під час засідання Українсько-Норвезької Змішаної комісії було досягнуто домовленості щодо надання дозволів на наступний рік.

Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 дозволів для міжнародних перевезень до/з третіх країн.

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