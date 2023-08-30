Судитимуть російського командира, причетного до розстрілу цивільних авто під Києвом

У 2022 році командир росармії віддав наказ розстрілювати цивільні авто у Київській області.

Джерело фото: ДБР

Суд в Україні візьметься за справу російського щодо командира агресорських сил, який наказував розстрілювати цивільних під Києвом у березні 2022 року, – повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження відносно командира 3-ї роти 106 парашутно-десантної дивізії агресорів. Він порушив закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, для «розваги» обстрілявши на Київщині приватні авто з пасажирами у березні 2022 року.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, підрозділ окупанта – капітана Павла Бабаліча зайняв ділянку автодороги міжнародного значення Київ-Варшава, зокрема населені пункти Немішаєве та Микуличі, а також поблизу Гостомеля, Блиставиці та Мироцького Бучанського району Київщини. Загарбники облаштувавши там бойові позиції для подальшого наступу на столицю України.

2 березня 2022 року, перебуваючи на облаштованих позиціях у селі Микуличі, російський командир віддав підлеглим наказ розстрілювати цивільні автомобілі. Вогонь відкривався по всім транспортним засобам, які рухались трасою вздовж тимчасових позицій окупантів.

Правоохоронці задокументували розстріл двох цивільних машин. Працівники ДБР вилучили докази злочинів на флешці, яку залишили окупанти та опитали потерпілих, які дивом залишися живими.

Так, російський військовий обвинувачується за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднане із закінченим замахом на умисне вбивство цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також у віданні наказу про вчинення таких дій.

Йому передбачається покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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