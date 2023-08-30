Будут судить российского командира, причастного к расстрелу гражданских авто под Киевом

В 2022 году командир росармии отдал приказ расстреливать гражданские авто в Киевской области.

Источник фото: ГБР

Суд в Украине возьмется за дело российского командира агрессорских сил, который приказывал расстреливать гражданских под Киевом в марте 2022 года, – сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении командира 3-й роты 106 парашютно-десантной дивизии агрессоров. Он нарушил законы и обычаи войны, предусмотренные международными договорами, для «развлечения» обстреляв на Киевщине частные авто с пассажирами в марте 2022 года.

Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, подразделение оккупанта – капитана Павла Бабалича заняло участок автодороги международного значения Киев-Варшава, в частности населенные пункты Немешаево и Микуличи, а также вблизи Гостомеля, Блиставицы и Мироцкого Бучанского района Киевской области. Захватчики обустроив там боевые позиции для дальнейшего наступления на столицу Украины.

2 марта 2022 года, находясь на обустроенных позициях в селе Микуличи, российский командир отдал подчиненным приказ расстреливать гражданские автомобили. Огонь открывался по всем транспортным средствам, которые двигались по трассе вдоль временных позиций оккупантов.

Правоохранители задокументировали расстрел двух гражданских машин.

Работники ГБР изъяли доказательства преступлений на флешке, которую оставили оккупанты и опросили потерпевших, которые чудом остались живы.

Таким облазом, российский военный обвиняется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенное с законченным покушением на умышленное убийство гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также в ведении приказа о совершении таких действий.

Ему предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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