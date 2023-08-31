Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Очередной факт использования поддельного решения зафиксирован в Дарницком районном суде города Киева.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Дарницкого райсуда Марина Бондаренко, в апреле 2023 года у нее на рассмотрении находились протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

27 апреля судья рассмотрела указанные протоколы, составленные в отношении местного жителя, и признала его виновным. В итоге мужчина получил штраф в размере 17 тыс. гривен и был лишен права на управление транспортными средствами сроком на 1 год.

26 мая постановление суда вступило в законную силу, и было направлено на исполнение.

Внезапно, 24 августа в суд прибыл мужчина, который в апреле был привлечен судом к административной ответственности и лишен права на управление автомобилем.

Он сообщил, что патрульная полиция пытается изъять у него водительское удостоверение.

Мужчина предоставил секретарю судебного заседания судьи Марины Бондаренко копию постановления суда от 27 апреля якобы о закрытии производства в его отношении в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Также мужчина сообщил, что 22 апреля с ним связался неизвестный ему гражданин, который представился работником аппарата Дарницкого райсуда и сообщил, что может повлиять на судью Марину Бондаренко и обеспечить внесение в Реестр судебных решений «нужного» решения.

После этого киевлянин перечислил неизвестному «работнику суда» 15 тыс. гривен в качестве платы за услугу по закрытию производства, после чего получил фотокопию нужного ему «решения суда».

Исследовав указанное «судебное решение» Марина Бондаренко отметила, что указанное «решение» действительно имеет отпечатки гербовой печати суда, номер производства и даже скриншот из Единого государственного реестра судебных решений о якобы внесении «решения» в Реестр.

Однако, подпись судьи на «решении» все же не соответствовала ее оригинальной подписи, а изложенное в «решении» содержание противоречило реальному решению суда.

Следовательно, согласно выводам судьи, неизвестные осуществили подделку судебного решения.

Также Марина Бондаренко сообщила, что в 2021 году уже сталкивалась с фактом подделки решения суда, постановленного с ее участием.

Отметим, что давно известная в Украине проблема подделки судебных решений вновь обострилась в последние месяцы.

Летом 2023 года использование поддельных решений судов зафиксировано в Киеве, Харькове, Запорожье.

Автор: Вячеслав Хрипун

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