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До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

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Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

08:45, 31 серпня 2023
Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.
Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія
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Черговий факт використання підробленого судового рішення зафіксовано в Дарницькому районному суді міста Києва.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Дарницького райсуду Марина Бондаренко, у квітні 2023 року у неї на розгляді знаходились протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (керування транспортними засобами особами, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

27 квітня суддя розглянула вказані протоколи, складені щодо місцевого мешканця, та визнала його винуватим. У підсумку, чоловік отримав штраф у розмірі 17 тис. гривень та був позбавлений права на керування транспортними засобами строком на 1 рік.

26 травня постанова суду набрала законної сили та була надіслана на виконання.

Аж раптом, 24 серпня в суд прибув чоловік, що був у квітні притягнутий судом до адміністративної відповідальності та позбавлений права на керування автомобілем.

Він повідомив, що патрульна поліція намагається вилучити в нього посвідчення водія. Чоловік надав секретарю судового засідання судді Марини Бондаренко копію постанови суду від 27 квітня нібито про закриття провадження щодо нього у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Також чоловік повідомив, що 22 квітня з ним зв’язався невідомий йому громадянин, який представився працівником апарату Дарницького райсуду та повідомив, що може вплинути на суддю Марину Бондаренко та може забезпечити внесення в Реєстр судових рішень «потрібного» рішення.

Після цього киянин перерахував невідомому «працівнику суду» 15 тис. гривень у якості плати за послуги з закриття провадження, після чого й отримав фотокопію потрібного йому «рішення суду».

Дослідивши зазначене «судове рішення» Марина Бондаренко зазначила, що вказане «рішення» дійсно має відбитки гербової печатки суду, номер провадження і навіть скріншот із Єдиного державного реєстру судових рішень щодо нібито внесення «рішення» у Реєстр.

Втім, підпис судді на «рішенні» все ж не відповідав її оригінальному підпису, а викладений в «рішенні» зміст суперечив реальному рішенню суду.  

Відтак, за висновками судді,  невідомі особи здійснили підробку судового рішення.

Також, Марина Бондаренко повідомила, що в 2021 році вже стикалася з фактом підробки рішення суду, постановленого за її участю.

Зазначимо, що давно відома в Україні проблема підробки судових рішень, знов загострилась в останні місяці.

Влітку 2023 року використання підроблених рішень судів зафіксовано в Києві, Харкові, Запоріжжі.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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