Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи

«Судово-юридична газета» проаналізувала принаймні частину проблем в діяльності Великої Палати Верховного Суду.

Депутати вирішили не змінювати доплати поліцейським та рятувальникам

Робоча група з доопрацювання законопроєкту про доплати військовим виключила з нього норми про доплати поліцейським та рятувальникам.

Депутати хочуть розширити перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Комітет Верховної Ради рекомендує депутатам схвалити законопроект щодо розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Верховний Суд пояснив, чи підлягає окремому апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді, якою скасовано постанову слідчого про зупинення досудового розслідування

Сторона обвинувачення вважала, що слідчий суддя постановив ухвалу, не передбачену положеннями КПК і вона може бути оскаржена, виходячи з загальних засад судочинства.

Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників

Уряд зареєстрував законопроєкт, яким пропонується не реєструвати авто, в разі наявності боргу у автовласника.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Водій вирішив «домовитись» в суді, однак потрапив на шахраїв і втратив гроші

10:00, 25 червня 2023
Інцидент трапився у Дніпровському районному суді міста Києва.
Водій вирішив «домовитись» в суді, однак потрапив на шахраїв і втратив гроші

Напівдетективна історія сталася днями в Дніпровському районному суді міста Києва.

Як зазначила у своєму повідомленні у Вищу раду правосуддя суддя Дніпровського райсуду Марія Сазонова, у неї в провадженні перебуває справа щодо місцевого мешканця, відносно якого патрульні поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Під час розгляду зазначеної справи 14 червня громадянин визнав вину у здійснені правопорушення.

Однак, разом з тим, чоловік повідомив, що незадовго до судового засідання, у месенджері з ним зв’язалась невідома йому особа. Невідомий представився адвокатом, повідомив, що «працює» в Дніпровському районному суді м. Києва та може добитися закриття справи за ст. 130.

За закриття справи за ст. 130 «адвокат» попросив 20 тис. гривень, на що водій погодився.

13 червня він перерахував невідомому 20 тис. гривень, а у відповідь отримав копію «постанови» Дніпровського районного суду. Оригінал постанови чоловік мав забрати у канцелярії Дніпровського райсуду.

Втім, коли чоловік прийшов у суд, йому повідомили, що його справа взагалі ще не розглянута, а засідання, як і було заплановано, відбудеться 14 червня.

Після цього водій вже не зміг зв’язатись з «адвокатом», оскільки відповідний чат було видалено.

14 червня водій надав роздруківку «рішення» суду судді Марії Сазонової, яка зазначила, що вказане «рішення» підписано невідомою особою, засвідчено невідомою печаткою та містить штрих-код невідомого суду. Також чоловік повідомив судді розрахунковий рахунок, на якій він перерахував гроші.

Відтак, тепер Офіс Генерального прокурора та Вища рада правосуддя мають вирішити, що робити з виявленим випадком підробки постанови Дніпровського райсуду міста Києва.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», підроблення судових рішень є досить розповсюдженою в Україні проблемою, вирішити яку не вдається вже роками.

Проблема є визнаною на рівні державних органів, однак ефективно протидіяти шахраям та злочинцям вдається далеко не завжди.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду