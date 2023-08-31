Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

08:50, 31 августа 2023
В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.
Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В ходе пересмотра уголовного дела апелляционный суд решил дистанционно провести судебное заседание. Однако участие адвоката обеспечивалось не в режиме видеоконференции, а просто по телефону.

Рассматривая данное дело 225/127/17 13 июня 2023 года, Кассационный уголовный суд Верховного Суда отметил, что проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК. Апелляционный суд не мог таким образом надлежащим образом установить лицо, участвующее в рассмотрении судебного производства и должным образом разъяснить ему права. Осуществив рассмотрение производства с помощью телефонного звонка, апелляционный суд не соблюл требования УПК, поскольку рассмотрел производство без участия защитника, чем нарушил право осужденного на защиту.

Обставини справи

У касаційній скарзі захисник засудженого зокрема вказав, що Дніпровський апеляційний суд в порушення вимог ст. 336 КПК без відповідної ухвали вирішив розглядати провадження дистанційно в непередбачений процесуальним законом спосіб, а саме за участю захисника обвинуваченого за допомогою телефонного дзвінка, не врахувавши заперечення захисника про те, що він не може з технічних причин взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Наголошував, що за наслідками вказаного розгляду було ухвалено рішення, де зазначено участь захисника в режимі відеоконференції, що не відповідає дійсності.

В свою чергу, заступник керівника Донецької обласної прокуратури у касаційній скарзі також вказав на те, що з ухвали апеляційного суду від 1 вересня 2022 року вбачається участь захисника в режимі відеоконференції, однак захисник не був присутній під час судового розгляду в режимі відеоконференції, оскільки його участь була забезпечена за допомогою телефонного дзвінка. На думку прокурора, кримінальне провадження було розглянуто за відсутності обвинуваченого та його захисника, участь яких відповідно до положень ст. 52 КПК України є обов`язковою.

Позиція Верховного Суду

Доводи касаційних скарг прокурора та захисника в інтересах обвинуваченого щодо порушення права останнього на захист колегія суддів ККС ВС вважає обґрунтованими з огляду на наступне.

Статтею 7 КПК регламентовано загальні засади кримінального провадження, зокрема, принцип забезпечення права на захист. Разом з тим, розширене трактування поняття «право на захист» закріплено у ст. 20 КПК.

Так, відповідно до положень ст. 20 КПК України підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов`язані роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

ККС ВС зауважив, що сама суть поняття «право на захист» не обмежується лише вказаною нормою, та випливає із правосуб`єктності учасників судового провадження, при цьому дотримання права на захист є процесуальним обов`язком суду.

Вимоги ч. 1 ст. 52 КПК передбачають, що участь захисника є обов`язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, не погоджуючись з вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 13 серпня 2021 року, захисники оскаржили його в апеляційному порядку. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 1 вересня 2022 року апеляційні скарги захисників та обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок місцевого суду - без зміни.

Відповідно до зазначеної ухвали судовий розгляд у суді апеляційної інстанції здійснювався без участі обвинувачених, які не перебували під вартою, при цьому цей розгляд здійснювався у режимі відеоконференції за участі: обвинуваченого, який перебував під вартою; захисників.

Як убачається з технічного запису судового засідання від 1 вересня 2022 року, під час розгляду цього провадження по суті пред`явленого  обвинувачення в апеляційному суді, захисник обвинуваченого - адвокат був відсутній, як особисто, так і в режимі відеоконференції.

При цьому, під час проведення вищевказаного судового засідання, технічним записом цього засідання було зафіксовано телефонну розмову особи, яка представилась захисником обвинуваченого - адвокатом.

На думку колегії суддів ККС ВС, апеляційний суд провів судове засідання за допомогою телефонного дзвінка, що не передбачено нормами процесуального закону. До того ж цей суд не міг у вищевказаний спосіб належним чином встановити особу, яка бере участь у розгляді судового  провадження та належним чином роз`яснити їй права.

Таким чином, здійснивши розгляд провадження за допомогою телефонного дзвінка, апеляційний суд не дотримався вимоги статей 46, 52 КПК, оскільки розглянув провадження без участі захисника, чим порушив право засудженого на захист.

Крім того, колегія суддів також звертає увагу і на те, що апеляційним судом не було виконано вимоги ч. 2 ст. 336 КПК в частині необхідності ухвалення судового рішення про здійснення дистанційного судового провадження.

Так, відповідно до зазначеної норми суд, приймаючи рішення про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, має постановити ухвалу. Однак апеляційний суд відповідне судове рішення про проведення відеоконференції із захисниками не ухвалив.

Ураховуючи вищевказане, колегія суддів ККС ВС дійшла висновку, що ухвала Дніпровського апеляційного суду є незаконною, оскільки судове провадження в суді апеляційної інстанції здійснювалось за відсутності захисника обвинуваченого - адвоката, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК України є безумовною підставою для скасування постановленого судового рішення.

За таких обставин касаційні скарги прокурора та захисника підлягають частковому задоволенню, а ухвала апеляційного суду - скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду