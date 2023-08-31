Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Під час перегляду кримінальної справи апеляційний суд вирішив дистанційно провести судове засідання. Однак участь адвоката забезпечувалася не у режимі відеоконференції, а просто телефоном.

Розглядаючи дану справу 225/127/17 13 червня 2023 року, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зазначив, що проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК. Апеляційний суд не міг у цей спосіб належним чином встановити особу, яка бере участь у розгляді судового провадження та належним чином роз’яснити їй права. Здійснивши розгляд провадження за допомогою телефонного дзвінка, апеляційний суд не дотримався вимог КПК, оскільки розглянув провадження без участі захисника, чим порушив право засудженого на захист.

Обставини справи

У касаційній скарзі захисник засудженого зокрема вказав, що Дніпровський апеляційний суд в порушення вимог ст. 336 КПК без відповідної ухвали вирішив розглядати провадження дистанційно в непередбачений процесуальним законом спосіб, а саме за участю захисника обвинуваченого за допомогою телефонного дзвінка, не врахувавши заперечення захисника про те, що він не може з технічних причин взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Наголошував, що за наслідками вказаного розгляду було ухвалено рішення, де зазначено участь захисника в режимі відеоконференції, що не відповідає дійсності.

В свою чергу, заступник керівника Донецької обласної прокуратури у касаційній скарзі також вказав на те, що з ухвали апеляційного суду від 1 вересня 2022 року вбачається участь захисника в режимі відеоконференції, однак захисник не був присутній під час судового розгляду в режимі відеоконференції, оскільки його участь була забезпечена за допомогою телефонного дзвінка. На думку прокурора, кримінальне провадження було розглянуто за відсутності обвинуваченого та його захисника, участь яких відповідно до положень ст. 52 КПК України є обов`язковою.

Позиція Верховного Суду

Доводи касаційних скарг прокурора та захисника в інтересах обвинуваченого щодо порушення права останнього на захист колегія суддів ККС ВС вважає обґрунтованими з огляду на наступне.

Статтею 7 КПК регламентовано загальні засади кримінального провадження, зокрема, принцип забезпечення права на захист. Разом з тим, розширене трактування поняття «право на захист» закріплено у ст. 20 КПК.

Так, відповідно до положень ст. 20 КПК України підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов`язані роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

ККС ВС зауважив, що сама суть поняття «право на захист» не обмежується лише вказаною нормою, та випливає із правосуб`єктності учасників судового провадження, при цьому дотримання права на захист є процесуальним обов`язком суду.

Вимоги ч. 1 ст. 52 КПК передбачають, що участь захисника є обов`язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, не погоджуючись з вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 13 серпня 2021 року, захисники оскаржили його в апеляційному порядку. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 1 вересня 2022 року апеляційні скарги захисників та обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок місцевого суду - без зміни.

Відповідно до зазначеної ухвали судовий розгляд у суді апеляційної інстанції здійснювався без участі обвинувачених, які не перебували під вартою, при цьому цей розгляд здійснювався у режимі відеоконференції за участі: обвинуваченого, який перебував під вартою; захисників.

Як убачається з технічного запису судового засідання від 1 вересня 2022 року, під час розгляду цього провадження по суті пред`явленого обвинувачення в апеляційному суді, захисник обвинуваченого - адвокат був відсутній, як особисто, так і в режимі відеоконференції.

При цьому, під час проведення вищевказаного судового засідання, технічним записом цього засідання було зафіксовано телефонну розмову особи, яка представилась захисником обвинуваченого - адвокатом.

На думку колегії суддів ККС ВС, апеляційний суд провів судове засідання за допомогою телефонного дзвінка, що не передбачено нормами процесуального закону. До того ж цей суд не міг у вищевказаний спосіб належним чином встановити особу, яка бере участь у розгляді судового провадження та належним чином роз`яснити їй права.

Таким чином, здійснивши розгляд провадження за допомогою телефонного дзвінка, апеляційний суд не дотримався вимоги статей 46, 52 КПК, оскільки розглянув провадження без участі захисника, чим порушив право засудженого на захист.

Крім того, колегія суддів також звертає увагу і на те, що апеляційним судом не було виконано вимоги ч. 2 ст. 336 КПК в частині необхідності ухвалення судового рішення про здійснення дистанційного судового провадження.

Так, відповідно до зазначеної норми суд, приймаючи рішення про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, має постановити ухвалу. Однак апеляційний суд відповідне судове рішення про проведення відеоконференції із захисниками не ухвалив.

Ураховуючи вищевказане, колегія суддів ККС ВС дійшла висновку, що ухвала Дніпровського апеляційного суду є незаконною, оскільки судове провадження в суді апеляційної інстанції здійснювалось за відсутності захисника обвинуваченого - адвоката, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК України є безумовною підставою для скасування постановленого судового рішення.

За таких обставин касаційні скарги прокурора та захисника підлягають частковому задоволенню, а ухвала апеляційного суду - скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

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