У Польщі в ДТП загинув на місці 16-річний українець, ще двоє – померли в лікарні

У Польщі троє українців загинули в результаті зіткнення легковика з фургоном.

Джерело фото: KPP Rawa Mazowiecka

У Польщі троє громадян України, зокрема 16-річний юнак, загинули в аварії. Ще двох українців госпіталізували, – повідомляє Radiozet.

Аварія сталася в середу близько 10:30 на воєводській дорозі № 725 в селі Воля-Чойната поблизу Рави Мазовецької (Лодзьке воєводство).

Автомобіль BMW з українцями зіткнувся з фургоном Fiat Ducato, які рухалися в протилежних напрямках.

16-річний пасажир BMW загинув на місці. 42-річний водій і 19-річний пасажир померли в лікарні, незважаючи на негайну медичну допомогу. Двоє інших пасажирів – 38 і 15 років – були доставлені до лікарень. У Fiat ducato перебували двоє людей, які не отримали травм, що потребують госпіталізації. Водій мікроавтобуса був тверезий.

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