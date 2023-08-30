Чи будуть масовані обстріли в Україні в холодний період – розповів речник Повітряних сил ЗСУ

Юрій Ігнат розповів про можливість обстрілів рф восени та взимку.

Джерело фото: ArmyInform

Ймовіно, росія планує активізувати обстріли території України протягом осінні та зими. Для атак окупанти будуть більше використовувати дешеві «Шахеди», – повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «Суспільному».

«Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів», – сказав Ігнат.

За його словами, росіяни можуть використовувати дрони-камікадзе в своїх обстрілах, оскільки це вони виробляються швидко та економічно. Водночас, він зазначає, що росія вже розпочала виробництво таких дронів на своїй території.

При цьому речник не взявся оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період. Він зазначив, що на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуацію усередині рф.

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