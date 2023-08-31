Подать заявление на страховые выплаты можно теперь онлайн: алгоритм действий

Пенсионный фонд Украины внедрил новый сервис для удобной подачи заявлений о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат, связанных с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, – сообщает Министерство социальной политики Украины.
Теперь лица, пострадавшие или члены их семей, имеют возможность подавать заявления онлайн с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизуясь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Сервис позволяет подавать онлайн такие виды заявлений:
- Заявление о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат, связанных с несчастными случаями на производстве (профессиональными заболеваниями).
- Заявление о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат в связи со смертью кормильца.
- Заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги.
- Заявление об осуществлении страховых выплат, включая возобновление или добровольное прекращение выплат, выплату недополученных страховых сумм и прочее.
- Заявление о компенсации расходов, в частности компенсации проезда и расходов на жилье.
Алгоритм действий следующий:
- Заходите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.
- В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираете опцию «Заявление на страховую выплату».
- Предоставляете согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку «Продолжить».
- Во всплывающем окне «Заявления на страховую выплату» из предоставленного перечня выбираете именно тот тип заявления, который нужно.
- В заявлении заполняете все обязательные поля, обозначенные звездочкой: вносите общие и адресные данные заявителя, указываете информацию о страховом случае, указываете данные для назначения страховой выплаты, добавляете скан-копии необходимых документов (приведены в разделе V Порядка назначения, перечисления и проведения страховых выплат, утвержденном постановлением правления ФССУ от 19.07.2018 № 11).
- Предоставляете согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаете кнопку «Сформировать заявление».
- Проверяете данные сформированного заявления, подписываем КЭП и отправляем в Пенсионный фонд Украины.
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