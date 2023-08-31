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  1. В Украине

Подать заявление на страховые выплаты можно теперь онлайн: алгоритм действий

09:36, 31 августа 2023
ПФУ сделал доступными онлайн услуги на подачу заявлений о назначении/перерасчете/продлении страховых выплат.
Подать заявление на страховые выплаты можно теперь онлайн: алгоритм действий
Источник фото: poglyad.tv
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Пенсионный фонд Украины внедрил новый сервис для удобной подачи заявлений о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат, связанных с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, – сообщает Министерство социальной политики Украины.

Теперь лица, пострадавшие или члены их семей, имеют возможность подавать заявления онлайн с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизуясь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Сервис позволяет подавать онлайн такие виды заявлений:

  • Заявление о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат, связанных с несчастными случаями на производстве (профессиональными заболеваниями).
  • Заявление о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат в связи со смертью кормильца.
  • Заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги.
  • Заявление об осуществлении страховых выплат, включая возобновление или добровольное прекращение выплат, выплату недополученных страховых сумм и прочее.
  • Заявление о компенсации расходов, в частности компенсации проезда и расходов на жилье.

Алгоритм действий следующий:

  1. Заходите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираете опцию «Заявление на страховую выплату».
  3. Предоставляете согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку «Продолжить».
  4. Во всплывающем окне «Заявления на страховую выплату» из предоставленного перечня выбираете именно тот тип заявления, который нужно.
  5. В заявлении заполняете все обязательные поля, обозначенные звездочкой: вносите общие и адресные данные заявителя, указываете информацию о страховом случае, указываете данные для назначения страховой выплаты, добавляете скан-копии необходимых документов (приведены в разделе V Порядка назначения, перечисления и проведения страховых выплат, утвержденном постановлением правления ФССУ от 19.07.2018 № 11).
  6. Предоставляете согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаете кнопку «Сформировать заявление».
  7. Проверяете данные сформированного заявления, подписываем КЭП и отправляем в Пенсионный фонд Украины.

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