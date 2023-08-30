В рф безпілотники пошкодили Іл-76 у Пскові, відео

За даними ЗМІ, мова йде про чотири пошкоджені літаки Іл-76.

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В Пскові в рф вночі атаки зазнав аеродром «Крєсти» та Черьохінська військова база.

Як пишуть у ЗМІ, за попередніми даними, внаслідок атаки безпілотників пошкоджено літаки.

За даними з відкритих джерел, принаймні на початок 2023 року на аеродромі «Крєсти» дислокувалися військово-транспортні літаки Іл-76 зі складу 334 військово-транспортного авіаполку.

Псков

Вибухи пролунали також вночі у Брянську, звуки «роботи ППО» чули інших областях.

За даними деяких росЗМІ, мова йде про чотири пошкоджені літаки Іл-76.

Брянск

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