Ворог атакував Київ: у двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, є загиблі

Попередньо ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.

Ілюстративне фото/ДСНС

Ворог вночі здійснив масовану комбіновану атаку на Київ. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, спершу ворог застосував ударні БпЛА. Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

«Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили). В столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах», - сказано у повідомленні.

Сергій Попко зазначив, що решток ракет упали в Шевченківському та Дарницькому районах.

«В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», - повідомив начальник КМВА.

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