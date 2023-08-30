Враг атаковал Киев: в двух районах Киева зафиксированы падения обломков, есть погибшие

Предварительно ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей.

Иллюстративное фото/ГСЧС

Враг ночью совершил массированную комбинированную атаку на Киев. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, сначала враг применил ударные БПЛА. Несколько групп дронов направлялись в Киев с разных направлений. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести.

«В общей сложности силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей (точное количество, а также тип ракет и БпЛА официально обнародуют Воздушные Силы). В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах», - говорится в сообщении.

Сергей Попко отметил, что остатки ракет упали в Шевченковском и Дарницком районах.

«В обоих районах обломки рухнули на территории нежилой застройки. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС. Данные оперативного сведения уточняются», – сообщил начальник КГВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.