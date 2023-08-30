В рф беспилотники повредили Ил-76 в Пскове, видео

По данным СМИ, речь идет о четырех поврежденных самолетах Ил-76.

Скриншот

В Пскове в рф ночью атаки подвергся аэродрому «Кресты» и Черехинская военная база.

Как пишут в СМИ, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников повреждены самолеты.

По данным из открытых источников, по крайней мере, на начало 2023 года на аэродроме «Кресты» дислоцировались военно-транспортные самолеты Ил-76 из состава 334 военно-транспортного авиаполка.

Псков

Взрывы прозвучали также ночью в Брянске, звуки «работы ПВО» слышали в других областях рф.

По данным некоторых росСМИ, речь идет о четырех поврежденных самолетах Ил-76.

Брянск

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.