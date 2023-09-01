Нестандартный сентябрь с засухой и заморозками: прогноз синоптика

Сентябрь в Украине ожидается теплым, однако с недостатком дождей в большинстве областей, а местами - с заморозками ночью.

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В этом году сентябрь в Украине ожидается теплым, однако с недостатком дождей в большинстве областей. Об этом говорит кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальич, передает meteoprog.

По его словам, сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности и других конвективных явлений.

«В Украине первые дни сентября будут теплыми, местами жаркими с дневными максимальными температурами в пределах +24...+30 °С, на юге и востоке до +33 °С. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+16 °С, на крайнем юге и на побережьях морей +17...+20 °С», – прогнозирует синоптик.

По данным синоптика, дожди в этот период пройдут преимущественно в западных, центральных и северных областях. Восточные и южные регионы останутся с дефицитом осадков и развитием засухи.

Во второй и третьей декадах сентября осадки - маловероятны. Локальные дожди ожидаются преимущественно на Правобережье страны. В восточных и южных областях - значительный риск усиления засухи и сохранения высокого уровня пожарной опасности (5 класс).

Температура, по его данным, постепенно будет снижаться как днем, так и ночью. Минимальные температуры в ночное время составят ориентировочно +6...+13 °С, днем воздух будет прогреваться до +20...+26 °С. В южной половине ночи окажутся заметно теплее - около +12...+18 °С, в дневные часы столбики термометров покажут +22...+28 °С.

Кроме того, в западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе.

«Среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15...+20 °С, что на 1-3 °С выше климатической нормы. Количество осадков составит 25-65 мм; в западных областях местами 70-100 мм, что в пределах нормы, местами ниже нормы на 20-30%», – прогнозирует Игорь Кибальич.

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