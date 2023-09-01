Нестандартний вересень з посухою та заморозками: прогноз синоптика

Вересень в Україні очікується теплим, проте з нестачею дощів у більшості областей, а місцями – із заморозками вночі.

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Цього року вересень в Україні очікується теплим, проте з нестачею дощів у більшості областей. Про це каже кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальич, передає meteoprog.

За його словами, вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому властиво загальне зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та інших конвективних явищ.

«В Україні перші дні вересня будуть теплими, місцями спекотними з денними максимальними температурами в межах +24…+30 °С, на півдні та сході до +33 °С. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+16 °С, на крайньому півдні та на узбережжях морів +17…+20 °С», – прогнозує синоптик.

За даними синоптика, дощі у цей період пройдуть переважно у західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться з дефіцитом опадів та розвитком посухи.

У другій і третій декадах вересня опади – малоймовірні. Локальні дощі очікуються переважно на Правобережжя країни. У східних та південних областях – значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки (5 клас).

Температура, за його даними, поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно +6…+13 °С, вдень повітря прогріватиметься до +20…+26 °С. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими – близько +12…+18 °С, в денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28 °С.

Крім того, у західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі.

«Середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20 °С, що на 1-3 °С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм; у західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%», – прогнозує Ігор Кібальич.

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