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З 1 вересня у Чехії змінилися правила надання житла українцям: що потрібно знати

21:28, 1 вересня 2023
Тимчасовий притулок можна буде отримати лише у двох містах країни.
З 1 вересня у Чехії змінилися правила надання житла українцям: що потрібно знати
Фото: Цензор.НЕТ
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В Чехії з 1 вересня біженці з України можуть отримати тимчасовий притулок за новими правилами. Його можна буде отримати лише у двох містах країни, повідомляє чеське видання Proukrainu.blesk.cz.

Згідно з нововведеннями, прихисток можна буде отримати тільки у Брно та Остраві. У Празі з цього дня житло надавати вже не будуть.

У KACPU в цих містах - центрах допомоги біженцям з України - можна подати заяву на тимчасовий захист. Крім того, українцям нададуть допомогу з отриманням державного гуманітарного житла.

Якщо людина прибула до міста, а KACPU ще не працюють, то можна звернутися за притулком за такими адресами:

  • Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569)
  • Ostrava, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)

Громадян України, які будуть подавати заяву на тимчасовий прихисток в Центрально-Чеському краї, попередили, що безкоштовне житло в цьому регіоні будуть надавати лише через KACPU у Кладні та Кутній Горі. Проте переселенців можуть поселити в будь-якому населеному пункті Центральночеського краю. Все залежить від того, де є вільні місця.

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