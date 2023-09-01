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Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

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Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

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  1. Суспільство

Соцмережа Х планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання

12:03, 1 вересня 2023
Соцмережа збиратиме ці дані, щоб рекомендувати вакансії та повідомляти потенційних роботодавців, якщо користувач почне шукати роботу.
Соцмережа Х планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання
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Соцмережа Х, раніше відома як Twitter, планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання. Про це повідомляє Bloomberg.

«З вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки, захисту та ідентифікації», - йдеться в новій політиці конфіденційності.

Зазначається, що компанія X не висвітлює у своїх правилах визначення біометричних даних. Однак інші компанії використовують цей термін, щоб позначити зображення обличчя, райдужну оболонку ока і відбитки пальців.

У політиці конфіденційності також ідеться про те, що соцмережа збиратиме дані про роботу й освіту користувачів, а також їхні навички та вміння, щоб рекомендувати вакансії та повідомляти потенційних роботодавців, якщо користувач почне шукати роботу.

Раніше ми писали, що Маск дозволив платним підписникам соцмережі X приховувати свої лайки.

Також X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику».

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