Соцмережа Х планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання

Соцмережа Х, раніше відома як Twitter, планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання. Про це повідомляє Bloomberg.
«З вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки, захисту та ідентифікації», - йдеться в новій політиці конфіденційності.
Зазначається, що компанія X не висвітлює у своїх правилах визначення біометричних даних. Однак інші компанії використовують цей термін, щоб позначити зображення обличчя, райдужну оболонку ока і відбитки пальців.
У політиці конфіденційності також ідеться про те, що соцмережа збиратиме дані про роботу й освіту користувачів, а також їхні навички та вміння, щоб рекомендувати вакансії та повідомляти потенційних роботодавців, якщо користувач почне шукати роботу.
Раніше ми писали, що Маск дозволив платним підписникам соцмережі X приховувати свої лайки.
Також X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику».
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