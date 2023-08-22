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X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику»

19:56, 22 серпня 2023
Ілон Маск закликає журналістів публікуватися безпосередньо на платформі.
X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику»
Фото: incrypted.com
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Соціальна мережа X (раніше Twitter) почне приховувати заголовки від новинних посилань, оскільки гендиректор Ілон Маск закликає журналістів публікуватися безпосередньо на платформі. Про це повідомляє Forbes.

Стало відомо про тестування платформою X змін, які приховають текстову інформацію у твітах з посиланнями на новини. Анонімне джерело розповіло, що це змінить вигляд новин на платформі, бо твіти з посиланнями будуть показувати тільки головне фото.

Маск радить журналістам публікувати свої тексти безпосередньо у соцмережі, бо це допоможе побороти клікбейт: «Це моя ідея, яка значно поліпшить естетику».

Зараз новини, якими діляться на X, виглядають як картки, де є фото, заголовок і короткий опис.

Повідомляється, після зміни головне фото все ще буде активним і вестиме до статті, але користувачам доведеться самостійно додавати будь-який текст, який вони хочуть бачити у твіті.

«Якщо ви журналіст, який хоче більше свободи писати й більшого доходу, то публікуйте безпосередньо на цій платформі!» - заявив Маск і пояснив, що готовий платити частку доходу від реклами та підписки за публікації безпосередньо на X.

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