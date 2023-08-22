X будет скрывать заголовки от новостных ссылок: Маск убежден, что это «улучшит эстетику»

Илон Маск призывает журналистов публиковаться прямо на платформе.

Фото: incrypted.com

Социальная сеть X (ранее Twitter) начнет скрывать заголовки от новостных ссылок, поскольку гендиректор Илон Маск призывает журналистов публиковаться непосредственно на платформе. Об этом сообщает Forbes.

Стало известно о тестировании платформой X изменений, скрывающих текстовую информацию в твитах со ссылками на новости. Анонимный источник рассказал, что это изменит облик новостей на платформе, потому что твиты со ссылками будут показывать только главное фото.

Маск советует журналистам публиковать свои тексты непосредственно в соцсети, потому что это поможет побороть кликбейт: «Это моя идея, которая значительно улучшит эстетику».

Сейчас новости, которыми делятся на X, выглядят как карточки, где есть фото, название и краткое описание.

Сообщается, что после смены главное фото все еще будет активным и будет вести к статье, но пользователям придется самостоятельно добавлять любой текст, который они хотят видеть в твите.

«Если вы журналист, желающий больше свободы писать и большего дохода, то публикуйте непосредственно на этой платформе!» – заявил Маск и пояснил, что готов платить долю дохода от рекламы и подписки за публикации непосредственно на X.

Ранее мы писали, что Илон Маск договорился с Италией о месте для поединка с Марком Цукербергом.

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