На які пільги має право сім'я в якій проживають прийомними дітьми: подробиці

При сплаті за житлово-комунальні послуги сім'я, в якій проживають прийомні діти, має право на вагомі пільги.

Джерело фото: vin.gov.ua

Сім'я, в якій проживають прийомні діти, має право на різні пільги, якщо їхній середньомісячний дохід на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, яка наразі складає 3760 гривень, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Пільга у розмірі 50% знижки надається на такі види витрат:

Оплату житла в межах норм, передбачених законодавством, які становлять 21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (включаючи прийомних дітей), і додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Витрати на користування комунальними послугами, такими як газопостачання, електропостачання та інші послуги, а також вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб, в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України.

Вартість палива, якщо відповідні будинки не обладнані центральним опаленням.

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