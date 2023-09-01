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Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

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  1. В Україні

На які пільги має право сім'я в якій проживають прийомними дітьми: подробиці

17:15, 1 вересня 2023
При сплаті за житлово-комунальні послуги сім'я, в якій проживають прийомні діти, має право на вагомі пільги.
На які пільги має право сім'я в якій проживають прийомними дітьми: подробиці
Джерело фото: vin.gov.ua
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Сім'я, в якій проживають прийомні діти, має право на різні пільги, якщо їхній середньомісячний дохід на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, яка наразі складає 3760 гривень, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Пільга у розмірі 50% знижки надається на такі види витрат:

  • Оплату житла в межах норм, передбачених законодавством, які становлять 21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (включаючи прийомних дітей), і додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю.
  • Витрати на користування комунальними послугами, такими як газопостачання, електропостачання та інші послуги, а також вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб, в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України.
  • Вартість палива, якщо відповідні будинки не обладнані центральним опаленням.

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