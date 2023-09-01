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ДБР передало до суду справу офіцера, який побив підлеглого солдата у Львівській області

10:04, 1 вересня 2023
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
ДБР передало до суду справу офіцера, який побив підлеглого солдата у Львівській області
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Працівники Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо офіцера, який на Львівщині завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату. Інцидент трапився наприкінці червня. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти.

Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу. Задля безпеки, згідно із законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», його перевели в інший підрозділ.

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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