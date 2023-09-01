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  1. В Україні

Окупанти влучили «Калібром» по підприємству у Вінницькій області: є постраждалі

09:36, 1 вересня 2023
Поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей.
Окупанти влучили «Калібром» по підприємству у Вінницькій області: є постраждалі
Фото: Depositphotos
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В ніч на 1 вересня війська рф запустили по Україні крилаті ракети «Калібр». Один зі снарядів влучив у підприємство на Вінничині. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що два «Калібри» росіяни запустили акваторії Чорного моря, зокрема з району Феодосії.

На сайті Калинівської міської ради повідомили, що вночі у громаді був «прильот». «Суспільне Вінниця» зазначає, що поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей. Їм надається медична допомога.

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