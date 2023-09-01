Оккупанты попали «Калибром» по предприятию в Винницкой области: есть пострадавшие

Ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек.

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В ночь на 1 сентября войска рф запустили по Украине крылатые ракеты «Калибр». Один из снарядов попал в предприятие в Винницкой области. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

«Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные автомобили, пострадавшим оказывается помощь», – говорится в сообщении.

Указано, что два «Калибра» россияне запустили акватории Черного моря, в том числе из Феодосийского района.

На сайте Калиновского городского совета сообщили, что ночью в общине был «прилет». «Суспільне Вінниця» отмечает, что ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.

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