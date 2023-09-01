В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни из-за публикаций в Twitter

Сам осужденный считает себя не политическим активистом или правозащитником, а частным лицом, которое лишь выразило озабоченность властями Саудовской Аравии.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни из-за активности в социальных сетях Twitter и YouTube. Его четыре месяца держали в одиночной камере и не допускали адвоката. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch.

Суд Саудовской Аравии осудил 54-летнего пенсионера Мухаммада аль-Гамди, основываясь исключительно на его активности в X (бывшем Twitter) и YouTube.

Аль-Гамди приговорили к смертной казни по статье 30 закона Саудовской Аравии о борьбе с терроризмом за «описание короля или наследного принца способом, подрывающим религию или справедливость», статьей 34 за «поддержку террористической идеологии», статьей 43 за « » и статьей 44 за публикацию ложных новостей «с намерением совершения террористического преступления».

Сам аль-Гамди считает себя не политическим активистом или правозащитником, а частным лицом, которое лишь выразило озабоченность властями Саудовской Аравии. В то же время родной брат осужденного Саед бин Насер аль-Гамди — известный ученый Саудов и критик, проживающий в экзили в Великобритании.

Правозащитная организация призвала власти Саудовской Аравии отменить смертный приговор, указывая, что он лишь мирно выражал свое мнение в Интернете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.