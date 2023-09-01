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  1. У світі

У Саудівській Аравії чоловіка засудили до смертної кари через дописи у Twitter

13:19, 1 вересня 2023
Сам засуджений вважає себе не політичним активістом чи правозахисником, а приватною особою, яка лише висловила певні занепокоєння стосовно влади Саудівської Аравії.
У Саудівській Аравії чоловіка засудили до смертної кари через дописи у Twitter
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Саудівській Аравії чоловіка засудили до смертної кари через активність в соціальних мережах Twitter і YouTube. Його чотири місяці тримали в одиночній камері і не допускали адвоката. Про це заявили у правозахисній організації Human Rights Watch.

Суд Саудівської Аравії засудив 54-річного пенсіонера Мухаммада аль-Гамді, грунтуючись винятково на його активності у X (колишній Twitter) та YouTube.

Аль-Гамді засудили до страти за статтею 30 закону Саудівської Аравії про боротьбу з тероризмом за «опис короля чи наслідного принца у спосіб, який підриває релігію чи справедливість», статтею 34 за «підтримку терористичної ідеології», статтею 43 за «спілкування з терористичною організацією» та статтею 44 за публікацію неправдивих новин «з наміром вчинення терористичного злочину».

Додамо, що сам аль-Гамді вважає себе не політичним активістом чи правозахисником, а приватною особою, яка лише висловила певні занепокоєння стосовно влади Саудівської Аравії. Водночас рідний брат засудженого Саед бін Насер аль-Гамді — відомий саудівський вчений та критик, який проживає в екзилі у Великій Британії.

Правозахисна організація закликала владу Саудівської Аравії скасувати смертний вирок, вказуючи, що він лише мирно висловлював свою думку в інтернеті.

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