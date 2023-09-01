Раді рекомендують прийняти законопроєкт щодо відповідальності військових за втрату техніки під час воєнного стану

Також Комітет рекомендує Парламенту прийняти законопроект щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 31 серпня ухвалив рішення щодо низки законопроектів.

Зокрема, Комітет рекомендує Парламенту прийняти:

- у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння (реєстр. № 9325);

- у першому читанні за основу Проект Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю» (реєстр. № 9538);

- у першому читанні за основу законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстр. № 5432).

Відхилити у першому читанні під час розгляду у Верховній Раді Комітет рекомендує законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстр. № 5432-1).

Також члени Комітету підтримали пропозицію щодо зміни назви підкомітету з питань кримінального законодавства, воєнних злочинів та кримінологічної діяльності на підкомітет з питань кримінального законодавства та протидії злочинності.

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