Лубінець вважає, що необхідна повна цифровізація роботи військово-лікарських комісій

Офіс Омбудсмена цьогоріч отримав понад тисячу звернень щодо неефективної роботи ВЛК.

Офіс Омбудсмена цьогоріч отримав 1 018 звернень від громадян щодо неефективної роботи військово-лікарських комісій і щодо порушень прав діючих мобілізованих військовослужбовців. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«Тільки з 1 січня поточного року я особисто отримав 1 018 звернень щодо неефективної роботи ВЛК, щодо порушення прав діючих військовослужбовців мобілізованих, і ці права всі були порушені якраз, коли українці проходили ВЛК», - сказав Лубінець.

Омбудсмен висловив думку, що необхідна повна цифровізація всієї роботи ВЛК.

«Нам треба реальна електронна черга, коли начальник медчастини буде особисто записувати військовослужбовців на проходження ВЛК. Наприклад, це робиться у електронному вигляді, військовослужбовець отримує направлення і вже знає конкретну дату, знає, що на один час у нього один лікар, на інший - інший лікар, він зранку здає всі аналізи і за один день проходить ВЛК», - заявив Уповноважений ВР із прав людини.

За його словами, станом на зараз для того, щоб записатися в електронну чергу, особі потрібно вистояти звичайну чергу у реєстратурі, і після цього її вже записують до електронної черги до конкретних лікарів.

Він висловив переконання, що в Україні є необхідною електронна база всіх карток мобілізованих діючих військових.

«Тобто, у будь-який час лікар, який оглядає військовослужбовця, заходить у базу і дивиться, чи були у нього хірургічні втручання, чи не були, чи хворів він колись на те чи інше захворювання, чи ні. Це автоматично полегшує процедуру контролю, бо коли нирка вирізана на папері, а лікар заходить у електронну базу і бачить, що людина ніколи не зверталася (до медиків щодо стану нирок - ред.), то зразу зрозуміло, що це липа, що це куплена довідка», - заявив Лубінець.

На думку омбудсмена, потрібно, щоб українці чітко усвідомили, що коли вони купують довідку, то кримінальна справа розслідуватиметься не тільки проти лікарів або інших громадян України, які допомогли цю «липу» намалювати, а й проти них.

«Я вчора особисто Президенту і всім членам РНБО сказав, що, на мою думку, питання і проблема номер один у ВЛК - це системна корупція. Ми навіть не уявляємо її масштабів. На цьому всі хочуть заробляти», - сказав уповноважений.

Омбудсмен висловив переконання, що те, що це питання вийшло вже на рівень засідання РНБО, є абсолютно логічним. «Я дуже сподіваюся, що після таких достатньо серйозних рішень, які вчора були проголосовані членами РНБО, ми побачимо кардинальну зміну (щодо цього — ред.)», - зазначив він.

Раніше ми писали, що в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За його словами, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

У свою чергу Давид Арахамія заявив, що українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.