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Раді рекомендують ухвалити законопроект про декларування зброї

08:53, 1 вересня 2023
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Парламенту прийняти за основу законопроект щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Раді рекомендують ухвалити законопроект про декларування зброї
Фото з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законопроект про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю» (реєстр. № 9538) та рекомендував Верховній Раді за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Законопроектом пропонується:

  • надати право цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї. Порядок декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї встановлює Міністерство внутрішніх справ;
  • зобов’язати громадян здати отриману або задекларовану ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів (підрозділів) Національна поліція України не пізніше 90 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Раніше ми писали, що у цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу.

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