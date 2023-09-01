Раде рекомендуют принять законопроект о декларировании оружия

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Парламенту принять за основу законопроект об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием» (регистр. № 9538) и рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу

Законопроектом предлагается:

предоставить право гражданским лицам задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы к нему. Порядок декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему устанавливает Министерство внутренних дел;

обязать граждан сдать полученное или задекларированное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы (подразделения) Национальная полиция Украины не позднее 90 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

Ранее мы писали, что у гражданских лиц, имеющих незадекларированное оружие и боеприпасы, будет месяц на их декларирование или сдачу.

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