В Москве пожар: говорят об очередной атаке беспилотников, фото и видео

Сообщается о пожаре в российской столице после заявления мэра о сбитии там беспилотника.

Утром 1 сентября в российских Московской и Курской областях заявили об атаках беспилотников. В результате этих «налетов БПЛА» повреждение зданий. Об этом сообщают росСМИ.

В столице страны-агрессора утверждают, что один дрон якобы был сбит средствами противовоздушной обороны.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву», - заявил мэр Собянин.

Как известно, перед этим в Подмосковье объявляли план «Ковер» и ограничивали для рейсов вылеты и прилеты в аэропортах Домодедово и Внуково.

В Курской области говорят о двух беспилотниках, а также о повреждениях зданий из-за «прилетов» в городе Курчатов. Уже традиционно в атаке дронов российская сторона обвиняет Украину.

«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», - рассказал местный губернатор.

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