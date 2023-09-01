Украинцев, выехавших за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать, — Арахамия

Давид Арахамия в отношении украинцев, выехавших за границу по поддельным справкам ВЛК: наши правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность.

Как мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что необходимо пересмотреть значительное количество решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе. Отдельно проверят решение о непригодности выехавших за границу.

Таким образом, власти взялись за проверку военно-врачебных комиссий. Люди, которые давали взятки и подделывали документы, будут наказаны. Об этом сказал народный депутат Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Как отметил нардеп, предварительный анализ будет осуществлен достаточно быстро. Он может занять всего несколько месяцев. Если кто-то коррумпировал должностное лицо, то, согласно нашему законодательству, ответственность несут обе стороны. В этом контексте много работы будет у правоохранительных органов, имеющих согласно Уголовно-процессуальному кодексу все правильно оформить, легализовать доказательства и предъявлять обвинения.

Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации», – пояснил Арахамия.

Другой вопрос состоит в том, каким образом привлекать уже выехавших людей. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу у нас сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи.

«Поэтому в любой фактически (кроме россии, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и запросить экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», – подытожил нардеп.

Ранее мы писали, что в Украине изменятся правила определения пригодности к военной службы.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии - это коррупция. По его словам, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

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