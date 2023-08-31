В США участника штурма Капитолия приговорили к 17 годам заключения

Джозеф Биггс входил в группу людей, ворвавшихся 6 января 2021 года в здание Конгресса США.

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В США приговорили к 17 годам заключения за участие в беспорядках во время штурма Капитолия Джозефа Биггса, который ранее был одним из руководителей экстремистского движения Proud Boys. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Мужчину задержали в январе 2021 года в штате Флорида. По данным властей, он входил в группу людей, ворвавшихся 6 января 2021 года в здание Конгресса США. Биггс был запечатлен на нескольких видеозаписях и фотографиях. Он признал, что находился в закрытых для общественности помещениях здания Конгресса США.

Биггсу инкриминировалось, в частности, препятствование работе американских законодателей, неповиновение им, незаконное проникновение в закрытые для посещения помещения, порча государственного имущества.

Напомним, что суд в США дал 14 лет и два месяца тюрьмы жителю штата Кентукки Питеру Шварцу, принимавшему участие в штурме Капитолия США 6 января 2021 года.

Также суд приговорил к 18 годам заключения основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса. Приговор он получил по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Как известно, 6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где утверждали результаты выборов президента США. Во время беспорядков погибли люди.

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